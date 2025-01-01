تخريج صحفيين شباب ضمن مشروع "هوية" للإعلام الثقافي

رام الله / سما/

نظمت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام، حفل تخريج الصحفيين الشباب المشاركين في المشروع التدريبي الوطني "هوية"، وهو أول مشروع تدريبي من نوعه في دولة فلسطين مخصص للإعلام الثقافي.

وأوضحت المدرسة للإدارة في بيان صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الصحفيين الشباب وخريجي كليات الإعلام في مجالات الإنتاج الإعلامي الثقافي، وصياغة الرسائل الإعلامية التي تعبّر عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعزز حضور الثقافة الفلسطينية في المشهدين المحلي والدولي. كما يسعى المشروع إلى تمكين جيل جديد من الصحفيين القادرين على توظيف أدوات الإعلام في حماية الموروث الثقافي الفلسطيني ونقله للأجيال القادمة.

وشارك في المشروع ثلاثون صحفية وصحفياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، تلقوا تدريبات متخصصة في إعداد وإنتاج المحتوى الثقافي، وأساليب الكتابة الصحفية الثقافية، والتغطية الميدانية للفعاليات الفنية والتراثية، إضافة إلى تدريبات في مهارات التقديم الإذاعي والتصوير وإدارة الحملات الإعلامية ذات الطابع الثقافي.

وخلال حفل التخريج، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد، إن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة الوطنية في تمكين الشباب، حيث جاءت مشاركة المدرسة الوطنية في إطاره ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن المدرسة ساهمت في التدريب العملي للمشاركين، بما في ذلك برامج متخصصة مثل تطوير مهارات قيادة الفريق، كما أشرفت على مراحل التنظيم والمتابعة لضمان جودة المخرجات وتحقيق الأهداف التعليمية والمهنية للمشاركين.

وبيّن أبو زيد أن المدرسة الوطنية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتعتبر الاستثمار في طاقاتهم جزءاً من رسالتها في بناء الإنسان الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام الثقافي في مواجهة الحرب النفسية والإعلامية، وفي الحفاظ على الوعي الجمعي الفلسطيني، خصوصاً في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة ومحاولات طمس الرواية الفلسطينية.

من جهته، أشاد وزير الثقافة عماد حمدان بالمستوى المهني الذي شهده المشروع، وبالشراكة الفاعلة مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ومؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام.

وأضاف، أن وزارة الثقافة تنظر إلى الإعلام الثقافي كأداة فكرية ونضالية تسهم في تثبيت الهوية، وتعكس الوجه الحضاري لفلسطين في العالم.

في سياق متصل، عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام يوسف الكرنز، عن تقديره للدور الريادي الذي أدّته المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في إنجاح المشروع، مشيداً بجهود الوزير موسى أبو زيد في الإشراف والمتابعة، وما وفرته المدرسة من إمكانات تنظيمية ومتابعة ميدانية وتدريبية أسهمت في تطوير أداء المشاركين واستكمال أهداف المشروع بنجاح، كما ثمّن دعم وزارة الثقافة وجهودها في رعاية المشروع ومتابعة مخرجاته بما يضمن استمراريته وتأثيره المستدام.

وشهد الحفل حضوراً من ممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية والمدربين والمشرفين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج التدريبي. وتم خلاله توزيع شهادات التخرج على المشاركين.