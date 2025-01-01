عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

القدس المحتلة / سما/

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وقرب بابي الأسباط، والعامود، ونصبوا عددا من الحواجز، وأوقفت الشبان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مسن عند باب الأسباط أثناء ذهابه للصلاة، واعتدت أيضا على شاب في ذات المكان، ومنعته من دخول المسجد للصلاة فيه.