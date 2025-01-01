السفير جهاد القدرة يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض وفوق العادة لدولة فلسطين لدى ماليزيا

رام الله / سما/

قدّم السفير جهاد فؤاد القدرة، صباح اليوم الجمعة، نسخةً عن أوراق اعتماده رسمياً سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين لدى ماليزيا، وذلك خلال لقاءٍ رسمي عقد في مكتب رئيس البروتوكول بوزارة الخارجية الماليزية.

وتسلّم نسخة أوراق الاعتماد رئيس البروتوكول في الوزارة داتو يوبزلان بن حجي يوسف، حيث نقل السفير القدرة تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى ماليزيا، قيادةً وحكومةً وشعباً.

وأشاد القدرة، بالمواقف الثابتة والمستمرة لماليزيا في دعم عدالة القضية الفلسطينية ونضال شعبنا من أجل نيل حقوقه في الحرية وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وذلك على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه المواقف تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أكد بن حجي يوسف استمرار وقوف ماليزيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، ومساهمتها في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مشدداً على دعم بلاده لقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء من السفارة الفلسطينية المستشار الأول محمد أبو دقة والمستشار أمجد خمايسة.