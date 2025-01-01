  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة بسبب تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية

الجمعة 17 أكتوبر 2025 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة بسبب تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية



غزة / سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.

وأضافت "الأونروا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقريبا أصبحت "مدمرة أو يتعذر الوصول إليها"، ما ترك العائلات بلا دخل ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضحت أن "العائلات الفلسطينية التي كانت تعيش من نتاج أرضها بقطاع غزة، لم يعد لديها أي مصدر دخل، وبالتالي لا تستطيع تحمل تكلفة المواد الغذائية حتى بعد عودتها إلى الأسواق".

كما حذرت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة، قائلة إن "كيلو الطماطم الذي كان سعره سابقًا 60 سنتًا أصبح الآن 15 دولارا وإن وُجد أصلًا".

وشددت الوكالة الأممية على "ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن يتم إعادة بناء القطاع الزراعي".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : الرئيس عبّاس منع نتنياهو من مؤتمر الشيخ!

اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

فرنسا وبريطانيا تضعان لمسات أخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات دولية إلى غزة

لم يتحقق «النصر المطلق»، بقيت «حماس»، وتحطّم حلم اليمين..هارتس

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر :خطة ترامب تشمل وقف الحرب ودخول المساعدات وعدم التهجير

إسطنبول : عشرات الخبراء الاتراك يصلون قطاع غزة

ويتكوف: حماس ليس لها مستقبل في غزة..واتفاقات إبراهيم التطبيعية ستتوسع

الأخبار الرئيسية

ترامب: نتوقع توسيع اتفاقيات إبراهيم والسعودية مهتمة بذلك والجميع سينضم بعدها ..

ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى

وقف إطلاق النار يدخل أسبوعه الثاني : خروقات اسرائيلية واستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة في قطاع غزة

يديعوت : اسرائيل نفذت عمليات سرية فاشلة في غزة أدت إلى مقتل اسرى اسرائيليين

ويتكوف: حماس ليس لها مستقبل في غزة..واتفاقات إبراهيم التطبيعية ستتوسع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية