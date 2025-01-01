هل تتفاوض نائبة الرئيس الفنزويلي مع واشنطن لإزاحة مادورو؟..

كاراكاس/ وكالات/

نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بشدّة الخميس صحة تقارير صحافية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

والخميس، ذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” الأميركية أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي وشقيقها خورخي بدآ مفاوضات مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، دون أن تذكر مصادرها.

وكتبت رودريغيز على تطبيق “تلغرام” للتواصل الاجتماي “هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تُضاف إلى مكبّ النفايات للحرب النفسية ضدّ الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروّجون إلا للأكاذيب”.

وأضافت أنّ “الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحّدة حول إرادة الشعب”، وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو مرفقة بالتعليق الآتي “معا، ومتّحدون مع الرئيس مادورو”.

وبحسب صحيفة “ميامي هيرالد” فإنّ رودريغيز قدّمت مقترحها هذا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في قطر، الدولة التي سبق لها التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل سجناء.

ونشرت واشنطن سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنّها تهدف لمكافحة تهريب المخدرات.