  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هل تتفاوض نائبة الرئيس الفنزويلي مع واشنطن لإزاحة مادورو؟..

الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تتفاوض نائبة الرئيس الفنزويلي مع واشنطن لإزاحة مادورو؟..



كاراكاس/ وكالات/

نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بشدّة الخميس صحة تقارير صحافية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.
والخميس، ذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” الأميركية أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي وشقيقها خورخي بدآ مفاوضات مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، دون أن تذكر مصادرها.
وكتبت رودريغيز على تطبيق “تلغرام” للتواصل الاجتماي “هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تُضاف إلى مكبّ النفايات للحرب النفسية ضدّ الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروّجون إلا للأكاذيب”.
وأضافت أنّ “الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحّدة حول إرادة الشعب”، وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو مرفقة بالتعليق الآتي “معا، ومتّحدون مع الرئيس مادورو”.

 

وبحسب صحيفة “ميامي هيرالد” فإنّ رودريغيز قدّمت مقترحها هذا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في قطر، الدولة التي سبق لها التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل سجناء.
ونشرت واشنطن سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنّها تهدف لمكافحة تهريب المخدرات.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : الرئيس عبّاس منع نتنياهو من مؤتمر الشيخ!

اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

اسرائيل تلوح بفرض عقوبات على حماس وتجميد المفاوضات

نتنياهو: المعركة لم تنته في غزة وكل من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً ..

لم يتحقق «النصر المطلق»، بقيت «حماس»، وتحطّم حلم اليمين..هارتس

دراسةٌ أكاديميّةٌ إسرائيليّةٌ تكشِف خيانة الإعلام الصهيونيّ بعدوان غزّة

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر :خطة ترامب تشمل وقف الحرب ودخول المساعدات وعدم التهجير

الأخبار الرئيسية

ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى

وقف إطلاق النار يدخل أسبوعه الثاني : خروقات اسرائيلية واستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة في قطاع غزة

يديعوت : اسرائيل نفذت عمليات سرية فاشلة في غزة أدت إلى مقتل اسرى اسرائيليين

ويتكوف: حماس ليس لها مستقبل في غزة..واتفاقات إبراهيم التطبيعية ستتوسع

فرنسا وبريطانيا تضعان لمسات أخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات دولية إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية