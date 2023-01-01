  1. الرئيسية
ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى

الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى



القدس المحتلة/سما/

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصعوبة الأوضاع في قطاع غزة، وقال إنه يفترض أن حركة حماس ستلتزم بتعهداتها.
جاء ذلك خلال تطرقه إلى الحديث عن غزة في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، الخميس، بشأن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تراقب ما يحدث في القطاع، وأن الأوضاع في غزة هدأت.
والخميس، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بوقف تنفيذ المراحل التالية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة، إلى حين استعادة ما تبقى من جثث الأسرى لدى حركة حماس.

 

وأضاف ترامب: “هذه المنطقة (غزة) صعبة جدا. نعرف تعهداتهم (حماس)، وأفترض أنهم سيوفون بها. آمل ذلك”.
وأكد ترامب أن الأوضاع في غزة “صعبة جدا”، وأردف: “أعادوا (حماس) بعض الجثث اليوم، لكنهم قالوا أيضا إنهم سيتصرفون وفقا للاتفاق”.
ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

 

وتابع ترامب: “سنرى ما إذا كانوا سيتصرفون وفقا لذلك. إذا تصرفوا وفقا لذلك، فلا مشكلة. وإذا لم يفعلوا، فسنتولى الأمر”.
من جانبها، تؤكد حماس، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين، موضحة أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من رفات.
ويأتي تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ضمن اتفاق لوقف الحرب بغزة دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري.
وهذا الاتفاق يستند إلى خطة طرحها ترامب الذي دعمت بلاده إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، أودت بحياة 67 ألفا و967 شخصا، فضلا عن 170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

