وقف إطلاق النار يدخل أسبوعه الثاني : خروقات اسرائيلية واستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة /سما/

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس أسبوعه الثاني وسط استمرار الخروقات الاسرائيلية التي ادت لاستشهاد واصابة اعداد من المواطنين.

وسلمت سلطات الاحتلال جثامين لثلاثين شهيدا فلسطينين ليرتفع إلى ١٢٠ شهيد معظمهم مجهولي الهوية.

وأجلت سلطات الاحتلال فتح معبر رفح إلى يوم الأحد القادم وهو التأجيل الثالث منذ وقف إطلاق النار.

واستشهد اربعة مواطنين خلال ال٢٤ ساعة الماضية برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة شرق وجنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستمرت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتحليق بشكل مكثف في اجواء القطاع مع استمرار القصف المدفعي على عدة مناطق .

واشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى وصول مشافيها ٢٩ شهيدًا ، منهم ٢٢ انتشال وأربعة متأثرين بجراحهم و ١٠ إصابة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٧٩٦٧ شهيدًا و ١٧٠١٧٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.