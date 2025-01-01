  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية والولايات المتحدة في طريقهما إلى اتفاق تحالف دفاعي على غرار دولة قطر

الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية والولايات المتحدة في طريقهما إلى اتفاق تحالف دفاعي على غرار دولة قطر



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاعية جديدة، تأمل في توقيعها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن الرياض مهتمة باتفاقية "شاملة وقوية" على غرار دولة قطر تعكس دور المملكة المتنامي في منظومة الأمن الإقليمي، وتعزز التزام واشنطن باستقرار الخليج. .

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن "المحادثات جارية حول إمكانية التوقيع خلال زيارة ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد".

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الخوض في التفاصيل، لكنهما أشارا إلى أن التعاون الأمني مع السعودية "حجر الزاوية في الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة".

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الناشئ يُشبه الاتفاق الأخير المبرم بين الولايات المتحدة وقطر ، والذي تعهدت فيه واشنطن باعتبار أي هجوم مسلح على قطر تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.

وقد وُقع الاتفاق مع قطر بعد أن حاولت إسرائيل، اغتيال قادة حماس في غارة جوية بالدوحة.

من المتوقع أن تشمل الاتفاقية السعودية تخطيطًا أمنيًا مشتركًا، وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية، وتعاونًا معززًا في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي.

تسعى السعودية منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة، باعتبارها ركيزة أساسية لمفهوم أمنها الوطني، وأساسًا لرؤية ولي العهد - خطة "رؤية 2030" - التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحديثه.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : الرئيس عبّاس منع نتنياهو من مؤتمر الشيخ!

اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

اسرائيل تلوح بفرض عقوبات على حماس وتجميد المفاوضات

نتنياهو: المعركة لم تنته في غزة وكل من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً ..

لم يتحقق «النصر المطلق»، بقيت «حماس»، وتحطّم حلم اليمين..هارتس

دراسةٌ أكاديميّةٌ إسرائيليّةٌ تكشِف خيانة الإعلام الصهيونيّ بعدوان غزّة

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر :خطة ترامب تشمل وقف الحرب ودخول المساعدات وعدم التهجير

الأخبار الرئيسية

ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى

وقف إطلاق النار يدخل أسبوعه الثاني : خروقات اسرائيلية واستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة في قطاع غزة

يديعوت : اسرائيل نفذت عمليات سرية فاشلة في غزة أدت إلى مقتل اسرى اسرائيليين

ويتكوف: حماس ليس لها مستقبل في غزة..واتفاقات إبراهيم التطبيعية ستتوسع

فرنسا وبريطانيا تضعان لمسات أخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات دولية إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية