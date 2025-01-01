يديعوت : اسرائيل نفذت عمليات سرية فاشلة في غزة أدت إلى مقتل اسرى اسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أن تل أبيب وعلى مدار عامين من الحرب حاولت إسترجاع اسرى لدى حماس في غزة، لكن معظم تلك العمليات فشلت وتحولت إلى كوابيس وأنهت حياة أسراها بيد جنودها.

وتضيف الصحيفة أنه خلال عامين من الحرب، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة محاولات لإسترجاع الأسرى لدى حماس، نجح بعضها مثل إسترجاع أوري ماجيديش وأرنون، فيما أُلغيت عمليات أخرى في اللحظات الأخيرة خشية على حياة الرهائن، وانتهت محاولات بعض العمليات بمقتل الرهائن الذين لم يتم انقاذهم.

وبحسب تقرير الصحيفة " فقد أشارت إلى التخطيط لعمليات إنقاذ اسرى اسرائيليين لكنها لم تنفذ في اللحظات الأخيرة.

و في إحدى العمليات، تسللت وحدة من "سييرت متكال" إلى منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وبعد تفجير باب المنزل كانت ردة فعل عناصر حماس سريعة جداً حيث اشتبكوا مع القوات ووقعت إصابات خطيرة في صفوف الوحدة كما أدت العملية إلى مقتل الاسير "الإسرائيلي" وتمكنت حماس من سحب جثته.

ووفقا للمصدر الأمني أكد أن المعلومات الاستخباراتية حول أماكن وجود الأسرى وحالتهم لم تكن دقيقة بنسبة 100% في أي وقت، وكان يمكن أن تتغير للأسوأ بالنسبة للأسرى قبل عشر دقائق فقط من أي قصف. لقد قُتل بعض الأسرى نتيجة هذه الغارات.