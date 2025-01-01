الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

  1. الرئيسية
الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض .

