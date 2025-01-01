ويتكوف: حماس ليس لها مستقبل في غزة..واتفاقات إبراهيم التطبيعية ستتوسع

القدس المحتلة/سما/

قال المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف يوم الخميس، إنه "واثق" من أن رفات جميع الرهائن الإسرائيليين سيتم إعادتها من قطاع غزة، كما توقع توسعًا كبيرًا في اتفاقيات إبراهيم في أعقاب وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوسط فيه مع حماس. حسب "نيويورك بوست".

وقال ويتكوف في كلمة ألقاها في متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي: "لقد استعدنا 10 من رفاتنا، وسوف نسعى إلى إعادة بقية المتوفين حتى يعودوا جميعا إلى ديارهم، وأنا واثق من أن ذلك سيحدث".

وقال ويتكوف، الذي نجح مع غاريد كوشنير في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإطلاق سراح جميع الرهائن العشرين الأحياء يوم الاثنين، إن "لا شيء أكثر قدسية من حق الأسرة في دفن" أقاربها، وإن الولايات المتحدة تعمل على تأمين إطلاق سراح "جميع الجثث"، وهي المسألة التي أثارت قلق الإسرائيليين.

وقال" سافرتُ أيضًا إلى غزة عدة مرات. في كل مرة أرتدي قبعتي السوداء، يأتي إليّ الناس من غزة لأنهم يريدون السلام أيضًا" كما قال.

وقال إن المرحلة الانتقالية بعد القتال "يجب أن تشمل الوظائف والتعليم والأمل والتطلعات، وليس فقط الأسلحة والعنف" بالنسبة لشعب غزة، "لإعادة الكرامة لأولئك الذين عانوا لفترة طويلة للغاية".

وأضاف أن "حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها بشكل لا لبس فيه، وليس لها مستقبل في غزة"، وهو عنصر رئيسي آخر لم يتم حله في خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة - حيث هدد الرئيس قبل ساعات بفرض عقوبات على دول أخرى "للدخول وقتل" أعضاء حماس إذا استمروا في عمليات الإعدام الانتقامية.

وكشف مسؤولون أميركيون يوم الأربعاء، أن فريقا تركيا متخصصا في انتشال الجثث بعد الزلازل، سيساعد في انتشال الرفات، بالشراكة مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال ويتكوف أمام الناجين من الهولوكوست: "عندما تقود أمريكا بوضوح وإقناع، فإن السلام يأتي حتما، ويصبح العالم أكثر أمانا للأجيال القادمة".

وقال ويتكوف: "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بشدة بتوسيع اتفاقيات إبراهيم بشكل كبير، بناءً على أساس الثقة والاحترام المتبادل الذي بناه الرئيس ترامب بين إسرائيل وجيرانها العرب".

تم تنظيم هذا الحدث، الذي يحيي الذكرى الثانية لمذبحة السابع من أكتوبر، جزئيًا من قبل ابن ويتكوف، أليكس، الذي عينه ترامب في مجلس ذكرى الهولوكوست الأمريكي.

وقال ويتكوف، رجل الأعمال الملياردير الذي تشمل أعماله الواسعة مساعدة المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إن عمله مدفوع جزئيًا بوفاة ابنه أندرو بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

في كل مرة ألتقي فيها بعائلة رهينة، أحمل في ثنايا قلبي ذكرى ابني الذي رحل عن الدنيا باكرًا جدًا. كان ألمهم عميقًا في نفسي. ومن هذا الألم، نبعت العزيمة على ضمان ألا يتحمل أي والد أو عائلة، قدر استطاعتنا، هذا العذاب وحده.

"لقد كان هذا الشعور بالإنسانية المشتركة، وتحويل الحزن إلى عمل، هو ما دفعني في كل خطوة على الطريق."