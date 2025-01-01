إسطنبول : عشرات الخبراء الاتراك يصلون قطاع غزة

وكالات / سما/

كشف مصدر أمني تركي بأن وفدًا من الخبراء الأتراك دخل قطاع غزة، بهدف تحديد مكان جثث الاسرى الإسرائيليين وتسريع عودتهم .

وأوضح المصدر أن الوفد يضم نحو 20 خبيرًا في البحث والإنقاذ، مُدرَّبين تدريبًا متخصصًا على المهام المعقدة في مناطق القتال.

وذكر التقرير أن تركيا أرسلت 81 خبيرا في المساعدة والبحث، بما في ذلك فريق ركز بشكل خاص على العثور على جثث الاسرى الذين "لم يتم العثور على جثثهم بعد"، وفقا لحركة حماس.

وأكد المسؤول التركي أن هدف المهمة هو "المساعدة الإنسانية وتقديم استجابة مهنية لمنطقة البحث"، وأن أنقرة تعمل بالتنسيق مع وكالات الوساطة الدولية لدفع العملية إلى الأمام وبالتنسيق مع إسرائيل خلف الكواليس.