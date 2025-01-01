  1. الرئيسية
فرنسا وبريطانيا تضعان لمسات أخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات دولية إلى غزة

الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا وبريطانيا تضعان لمسات أخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات دولية إلى غزة



وكالات / سما/

قالت فرنسا اليوم ، إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة. حسب رويترز.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران يوم الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف “تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن”.

