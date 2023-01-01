نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة

القدس المحتلة / سما/

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات ملف جثث الأسرى في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين تناول “وتيرة إعادة جثث القتلى (الأسرى الإسرائيليين) المحتجزين في غزة”، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بينما تقول تل أبيب إن أحد الجثامين الـ10 التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من الأسرى بالقطاع.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

ووفق الصحيفة، أطلع نتنياهو الرئيس الأمريكي على الخطوات التي يعتزم اتخاذها ردًا على ما وصفته إسرائيل بـ”تأخيرات من جانب حركة حماس” في تنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أن ترامب، “أكد دعمه الكامل لإجراءات إسرائيل (دون توضيح)”، مدعيا أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانبها في حقها بالدفاع عن نفسها”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بوقف تنفيذ المراحل التالية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة، إلى حين استعادة ما تبقى من جثث الأسرى لدى حركة حماس.

والأربعاء، قال مسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم تبدأ بعد، رغم تصريحات لترامب، الثلاثاء، أكد فيها بدأها.

ونقلت قناة “إسرائيل 24” عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم: “خلافا للتقارير، لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد، ولن تبدأ إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى بإعادة جميع جثث الرهائن”.

بينما تؤكد حماس، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين، موضحة أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من رفات.

ويأتي تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ضمن اتفاق لوقف الحرب بغزة دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي الذي دعمت بلاده حرب إبادة إسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023، أودت بحياة 67 ألفا و967 شهيد ، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.