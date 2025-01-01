  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: كل تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيدا من الوفيات

الخميس 16 أكتوبر 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: كل تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيدا من الوفيات



القدس المحتلة/سما/

أكد القائم بأعمال مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فولر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا، وشدد على أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يُعد خطوة أولى فقط نحو تخفيف المعاناة المتفاقمة.

وقال فولر "وقف إطلاق النار خطوة حاسمة، لكنه مجرد بداية لمعالجة الأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها سكان القطاع".

وأضاف المسؤول الأممي أن هناك حاجة ملحة لزيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين.

وأشار إلى أن كل يوم تأخير في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية يعني المزيد من الوفيات نتيجة سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية.

وأكد فولر أن الأولوية الآن تكمن في منع تفاقم نقص الغذاء وانتشار الأمراض، إلى جانب توفير الدعم اللازم لإعادة بناء حياة المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة جديدة من عملية اغتيال السنوار

هآرتس: فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية على اسرائيل

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

خطة ترامب تبدأ بإعادة إعمار مدينة رفح كونها غير خاضعة لحماس

اسرائيل : الرئيس عبّاس منع نتنياهو من مؤتمر الشيخ!

أمريكا تعرض مكافأت مالية لمن يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة

اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

الأخبار الرئيسية

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر :خطة ترامب تشمل وقف الحرب ودخول المساعدات وعدم التهجير

اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

اسرائيل : الرئيس عبّاس منع نتنياهو من مؤتمر الشيخ!

نتنياهو: المعركة لم تنته في غزة وكل من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً ..

لم يتحقق «النصر المطلق»، بقيت «حماس»، وتحطّم حلم اليمين..هارتس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية