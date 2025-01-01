الأونروا: كل تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيدا من الوفيات

القدس المحتلة/سما/

أكد القائم بأعمال مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فولر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا، وشدد على أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يُعد خطوة أولى فقط نحو تخفيف المعاناة المتفاقمة.

وقال فولر "وقف إطلاق النار خطوة حاسمة، لكنه مجرد بداية لمعالجة الأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها سكان القطاع".

وأضاف المسؤول الأممي أن هناك حاجة ملحة لزيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين.

وأشار إلى أن كل يوم تأخير في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية يعني المزيد من الوفيات نتيجة سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية.

وأكد فولر أن الأولوية الآن تكمن في منع تفاقم نقص الغذاء وانتشار الأمراض، إلى جانب توفير الدعم اللازم لإعادة بناء حياة المواطنين.