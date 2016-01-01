اليمن : الاعلان عن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

سما / وكالات /

أعلنت جماعة انصار الله في اليمن، اليوم الخميس، استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري.

ويأتي إعلان الحوثيون بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الغماري، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة.

ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للجيش اليمني ، والذراع اليُمنى لـ"عبد الملك الحوثي" على المستوى العسكري.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية ، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".

