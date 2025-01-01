  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حرروا فلسطين: قراصنة يسيطرون على أنظمة البث العام في 4 مطارات امريكية

الخميس 16 أكتوبر 2025 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرروا فلسطين: قراصنة يسيطرون على أنظمة البث العام في 4 مطارات امريكية



غزة / سما/

تمكن قراصنة مؤيدون للفلسطينيين من اختراق أنظمة البث العام في أربعة مطارات في الولايات المتحدة وكندا، وبثّوا رسائل دعم لحماس وأخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقعت الأحداث يوم الثلاثاء، وأدت إلى إغلاق مؤقت للموانئ وفتح تحقيقات أمنية شاملة.

سجل ركاب مطار هاريسبرج الدولي في بنسلفانيا الإعلان غير المألوف الذي سُمع عبر نظام مخاطبة الجمهور. تضمن الإعلان لغة قاسية ضد ترامب ونتنياهو. كما أُبلغ عن حوادث مماثلة في ثلاثة موانئ في كندا - في كيلونا وفيكتوريا بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وكذلك في وندسور بأونتاريو.

ورد في رسالة في مطار بنسلفانيا، من بين ما جاء فيها: " نتنياهو، ترامب، فلسطين حرة". وانتهت الرسالة بعبارة: "الهاكر التركي سايبر إسلام كان هنا". بُثّت الرسائل مرارًا وتكرارًا لمدة عشر دقائق حتى انقطع نظام البث العام. وصرح متحدث رسمي باسم المطار بأن الرسالة لم تتضمن تهديدات مباشرة، إلا أن محتواها تسبب في حالة من الذعر والارتباك بين الركاب.

صرح سكوت ميلر، المتحدث باسم مطار هاريسبرج، بأن "مستخدمًا غير مصرح له تمكن من الوصول إلى نظام مخاطبة الجمهور وتشغيل تسجيل صوتي غير مصرح به". وأضاف أن "الرسائل كانت سياسية فقط ولم تتضمن تهديدات مباشرة. تم فصل النظام على الفور، وبدأت الشرطة تحقيقًا". وأشار إلى أنه وقت الحادث، كانت إحدى الرحلات على وشك الصعود إلى الطائرة، حيث فُحصت الطائرة خوفًا من خرق أوسع، ولكن لم يُعثر على أي مشاكل أمنية، وانطلقت الرحلة كالمعتاد.

أُبلغ عن حوادث مماثلة في كندا: ففي مطار كيلونا، تم اختراق شاشات معلومات الرحلات ونظام مخاطبة الجمهور. وفي مقاطع فيديو توثق الحادثة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمعت هتافات "فلسطين حرة" ورسائل دعم لحماس.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية على اسرائيل

شاهد: الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة جديدة من عملية اغتيال السنوار

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

خطة ترامب تبدأ بإعادة إعمار مدينة رفح كونها غير خاضعة لحماس

أمريكا تعرض مكافأت مالية لمن يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة

كاتس يأمر بإعداد خطة لتدمير حماس والعودة للحرب حال رفضها خطة ترامب

إسرائيل تشترط إعادة جثث الأسرى قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: المعركة لم تنته في غزة وكل من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً ..

اسرائيل تلوح بفرض عقوبات على حماس وتجميد المفاوضات

مستشار كبير لـ"ترامب" : نسعى لتجنيد فلسطينيي الشتات لحكومة انتقالية ونزع السلاح مهمة معقدة

السنوار

شاهد: الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة جديدة من عملية اغتيال السنوار

جثث الرهائن

إسرائيل تشترط إعادة جثث الأسرى قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية