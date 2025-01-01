ألحان وآلام.. هتافات المناهضين لإسرائيل تعلو فوق أنغام أوركستراها في نيويورك

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "إسرائيل تسيطر على أمريكا" و"لا يمكن لأي كمان أن يخفي صرخات الأطفال المحترقين"، بينما ارتفعت هتافاتهم المناهضة لإسرائيل في أروقة المبنى التاريخي.

ومن داخل القاعة، بدأت الأوركسترا بقيادة المايسترو لاهف شاني حفلا موسيقيا افتتحت به سلسلة عروضها الاحتفالية، قدمت خلالها أعمالا كلاسيكية لكل من بول بن حاييم وبروكوفييف وتشايكوفسكي، في حدث فني تصادف مع احتجاجات استمرت حتى نهاية الحفل.