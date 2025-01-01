مصر تستضيف الشهر المقبل مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة بمشاركة واسعة

القاهرة / سما /

قال وزير الخارجية المصري في تصريح لقناة CNN إن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيُعقد في مصر الشهر المقبل، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف وضع خطة شاملة لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الحرب الأخيرة.

وأكد الوزير أن مصر تواصل جهودها السياسية والإنسانية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن القاهرة تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان أن تكون عملية الإعمار جزءاً من رؤية أوسع لإعادة الحياة الطبيعية للفلسطينيين.

وأوضح أن المؤتمر سيُركّز على إعادة بناء البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمساكن، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين، لافتاً إلى أن مصر «ستبقى ملتزمة بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية».

ومن المتوقع أن تشارك في المؤتمر دول عربية وأوروبية إلى جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي، فيما يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعماله ومشروعاته المقترحة.