الاحتلال يواصل خرق وقف اطلاق النار: شهيدان وجريحان في المناطق الصفراء

الخميس 16 أكتوبر 2025 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خرق وقف اطلاق النار: شهيدان وجريحان في المناطق الصفراء



غزة / سما/

ستشهد مواطنان احدهما في غارة اسرائيلية جديدة والأخر متاثر بجراحه فيما اصيب اثنين من المواطنين .

وافاد شهود عيان بان ثلاث حوادث منفصلة ارتقى فيها الشهيدان والمصابان فيدحنرب وسزق مدينة خان يونس.

وارتقى المواطن محمد سامي عبد الحي قويدر حراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن ربحي مصطفى النجار الملقب (جورج) متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس قبل أيام.

وفي بني سهيلا أطلقت مسيرة اسرائيلية النار على تجمع للمواطنين ما ادى لاصابة اثنين منهم في منطقة يقول جيش الاحتلال انه محظور الدخول لها.

