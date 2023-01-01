روسيا: نأمل تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وصارم

غزة / سما /

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن قطاع غزة بشكل كامل وصارم.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الوازرة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت زاخاروفا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

وقالت: "حدثت في الأيام الأخيرة تطورات إيجابية في الوضع داخل قطاع غزة تتعلق ببدء تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، ونحن نرحب بذلك".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة: "نأمل أن يُنفَّذ هذا الاتفاق بشكل كامل وصارم".

وشددت على أن روسيا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة أن يكون إيجاد الحل الشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي هو النتيجة المترتبة على هذه العملية.

وتابعت: "تطبيق صيغة الدولتين، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، سيحقق السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وفي 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق بين الطرفين وفقا لخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الدعم الذي قدمته واشنطن لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.