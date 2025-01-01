  1. الرئيسية
السفير يونس يزور مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية الإماراتية لتقديم الشكر

الخميس 16 أكتوبر 2025 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يزور مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية الإماراتية لتقديم الشكر



ابو ظبي/سما/


زار السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد جمعة المراشدة، بمكتبه بمقر الوزارة في أبوظبي.

جاءت الزيارة، لتقديم السفير يونس، الشكر إلى مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية الإماراتية والعاملين في الوزارة، على التعاون، وما قدموه لسفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الجالية، وما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني وقضيته، بدعم في مختلف المجالات والأزمات المتعددة.

وكرر السفير يونس، الشكر على ما قدمته دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، خاصة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال "الفارس الشهم 3"، ونقل واستضافة ومعالجة الجرحى، وتقديم المساعدات والمعونات إلى أبناء قطاع غزة، وإقامة المستشفى الميداني.

من جهته، أكد السيد أحمد المراشدة أن "ما تم القيام به، هو تأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لفلسطين في بلدهم الثاني، وهو أقل الواجب تجاه القضية العادلة".

