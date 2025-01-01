شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة

غزة / سما /

انطلقت من مصر قافلة جديدة من "زاد العزة إلى غزة "، تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى غزة، التي تشتد حاجة القطاع إليها، إذ شملت حمولة القافلة سلالًا غذائية ودقيقًا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك في إطار الآلية الوطنية المصرية المستمرة لتنسيق وتوصيل الدعم.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بتحرك شاحنات المساعدات تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وأضافت، أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع الفلسطيني التي يجري تجميعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.

وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأوضحت أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلًا عن دخول شاحنات الغاز والطاقة.