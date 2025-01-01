  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة

الخميس 16 أكتوبر 2025 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة



غزة / سما /

انطلقت من مصر قافلة جديدة من "زاد العزة إلى غزة "، تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى غزة، التي تشتد حاجة القطاع إليها، إذ شملت حمولة القافلة سلالًا غذائية ودقيقًا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك في إطار الآلية الوطنية المصرية المستمرة لتنسيق وتوصيل الدعم.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بتحرك شاحنات المساعدات تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وأضافت، أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع الفلسطيني التي يجري تجميعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.

وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأوضحت أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلًا عن دخول شاحنات الغاز والطاقة.

#شاحنات #المساعدات #غزة #مصر

الأكثر قراءة اليوم

بأوامر مباشرة من اردوغان ..الجيش التركي إلى غزة رغم التحفظ الإسرائيلي

بدء مفاوضات المرحلة الثانية بين حماس واسرائيل .. نشر 10 آلاف شرطي فلسطيني بغزة

هآرتس: فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية على اسرائيل

إسبانيا: اضراب عام دعماً لغزة ورفضاً لإسرائيل

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

وزير القضاء الإسرائيلي يعتزم دفع مشروع قانون لإلغاء جلسات محكمة نتنياهو

كاتس يأمر بإعداد خطة لتدمير حماس والعودة للحرب حال رفضها خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

رفح

خطة ترامب تبدأ بإعادة إعمار مدينة رفح كونها غير خاضعة لحماس

معبر رفح

إسرائيل تعلن تأجيل فتح معبر رفح

5440873405776794538

أمريكا تخطط لعرض مكافأت من يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

كاتس يأمر بإعداد خطة لتدمير حماس والعودة للحرب حال رفضها خطة ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية