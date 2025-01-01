خطة ترامب تبدأ بإعادة إعمار مدينة رفح كونها غير خاضعة لحماس

غزة / سما /

تعتزم واشنطن المضي قدما في تنفيذ خطتها الخاصة بقطاع غزة، إذ يسعى مستشارو الرئيس إلى إقامة نموذج في مدينة رفح لـ"اليوم التالي"، يشمل إزالة الأنقاض، وإعادة الإعمار، ونشر قوات فلسطينية لتولي المهام الميدانية.

وتصر إدارة ترامب على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشمل نزع السلاح من قطاع غزة وإعادة إعماره.

وصرح مستشاران كبيران للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تريد أن تبدأ قريبا إعادة بناء مدينة رفح.

وقال كبار مستشاري الرئيس ترامب إن تركيز الولايات المتحدة في المدى القريب ينصب على منع المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحماس على طول "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه إسرائيل، وعلى ترتيب المساعدات الإنسانية، وعلى مواصلة تحديد أماكن جثث المختطفين.

علاوةً على ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى منع حماس من مواصلة عملياتها الانتقامية ضد منافسيها في قطاع غزة. وقد وجّهت إدارة ترامب رسالةً إلى حماس عبر وسطاء مفادها وجوب وقف إعدامات المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وصرح مستشارو الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع إسرائيل حول إمكانية توفير ملاذ آمن في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الذين يشعرون بالتهديد من حماس. وقال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي: "أعربت إسرائيل عن استعدادها للقيام بذلك.

لن يتم إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس

تُعدّ مسألة إعادة إعمار قطاع غزة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية على المدى المتوسط. وقد صرّح مستشارو ترامب بأنه لن تكون هناك أي إعادة إعمار في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها حماس.

ومن ناحية أخرى، تريد الولايات المتحدة البدء في إعادة إعمار المناطق التي لا تسيطر عليها حماس، وخاصة مدينة رفح، وهي المنطقة التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها.

خلال الحرب، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بالكامل. وقال مستشارو ترامب إنه يجب إزالة الأنقاض وإعادة بناء المدينة.

وبحسب زعمهم، فإن حقيقة كونها منطقة غير خاضعة لسيطرة حماس سوف تسمح لهم ببناء "نموذج" هناك لما ينبغي أن يبدو عليه قطاع غزة في اليوم التالي ــ البدء في إعادة الإعمار، ونشر قوات أمن فلسطينية غير تابعة لحماس هناك، وإظهار للسكان أنه لا يوجد سبب لمواصلة دعم حماس.

قال مستشارو ترامب إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على تعزيز إنشاء قوة الاستقرار الدولية. وقد أعربت إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وأذربيجان ودول أخرى عن استعدادها للمشاركة في القوة وإرسال قوات إلى غزة.

بدأت الولايات المتحدة أيضًا العمل مع مصر ودول أخرى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة. وصرح أحد مستشاري ترامب: "هناك الكثير من الناس يتواصلون ويرغبون في المشاركة. يعلم الناس أن حماس ضعيفة وتريد الاندماج في مستقبل القطاع

لطالما كانت مسألة نزع سلاح القطاع وحماس تحديًا كبيرًا. وقد أكد مستشارو ترامب أن نزع السلاح عملية تستغرق وقتًا.

"تخشى أيضًا من انتقام جهات مختلفة في غزة، لذا لا يمكننا ببساطة أن نطلب منهم إلقاء أسلحتهم في صباح أحد الأيام. سيتعين علينا إيجاد حل يرضي الجميع"، هذا ما قاله أحد مستشاري ترامب.

لكن مستشاري الرئيس أكدوا أن الولايات المتحدة لن تسمح لحماس بإعادة تأسيس نفسها وتشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى.