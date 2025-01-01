رام الله / سما /

تصدر استشهاد 14 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس.

كما تصدر عناوين الصحف الثلاث، استشهاد مواطن من الزبابدة جنوب جنين في بلدة الرام، ووقوع إصابات في نابلس وقلنديا والاستيلاء على 25 دونما من أراضي عزون وجيوس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

خروقات إسرائيلية.. 14 شهيدا بغزة في يوم واحد

شهيد من الزبابدة وإصابات في نابلس وقلنديا والاستيلاء على 25 دونما من أراضي عزون وجيوس

ترامب يسعى إلى سلام دائم في الشرق الأوسط دونه عقبات كبرى

إدانات وطنية وقانونية واسعة لعمليات الإعدام الحمساوية

اشتية: الجهود الأوروبية ضرورية لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم الخدمات المصرفية تدريجيا في قطاع غزة

فلسطين تشارك بمؤتمر إشراك القطاع الخاص في خطط إعادة إعمار قطاع غزة

"الأيام":

الاحتلال يواصل خروقاته.. 15 شهيداً بينهم 9 انتشالاً

الاحتلال يقتحم نابلس: إصابات ومحاصرة منزل واعتقال شاب واحتجاز مواطنين

شهيد من الزبابدة في بلدة الرام ، الاستيلاء على أراض شرق قلقيلية والمستوطنون يشنون اعتداءات

الكشف عن تعرض البرغوثي لاعتداء من سجانيه في أيلول

إسبانيا: إضراب عشرات الآلاف عن العمل وتظاهرات تضامناً مع غزة

الجيش التركي يقرر إرسال فرق إغاثة ومختصين إلى غزة

"القدس":

مئات آلاف الأسر بلا سكن

مباحثات لنشر 10 آلاف شرطي فلسطيني بغزة

تركيا ترسل فريق إنقاذ إلى غزة بتفويض من أردوغان

ترمب: إسرائيل قد تستأنف القتال بمجرد كلمة مني

إسبانيا تشهد إضرابا عامًا دعمًا لفلسطين

فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية

سلطة النقد توعز للمصارف ببدء تقديم خدماتها في غزة