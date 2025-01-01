  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تعلن تأجيل فتح معبر رفح

الخميس 16 أكتوبر 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن تأجيل فتح معبر رفح



غزة / سما /

قررت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، تأجيل فتح معبر رفح إلى حين تكثيف حركة حماس لجهودها لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وجاء القرار رغم إعلان كتائب القسام، مساء أمس الأربعاء، تسليم جثماني أسيرين آخرين قتلا خلال القصف الإسرائيلي أثناء الحرب، مؤكدة أن استعادة باقي الجثامين تحتاج إلى جهود ومعدات خاصة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتسود أجواء من التوتر الحذر في قطاع غزة، رغم مرور أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الالتزام ببنود الاتفاق.

ورغم دخول الهدنة يومها السابع بعد 735 يوما من حرب الإبادة على سكان القطاع، ما زال الهدوء هشّا ومشوبًا بالتوتر، مع تسجيل عمليات قصف متفرقة وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق القطاع، في وقت تواصل فيه الأطراف الوسيطة جهودها لضمان تثبيت التهدئة ومنع انهيارها الكامل.

وتطالب المنظمات الدولية إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى السماح بدخول آلاف الشاحنات أسبوعيا لتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان.

#اسرائيل #حماس #غزة #جثامين الاسرى #الاحتلال #الحرب

الأكثر قراءة اليوم

بأوامر مباشرة من اردوغان ..الجيش التركي إلى غزة رغم التحفظ الإسرائيلي

بدء مفاوضات المرحلة الثانية بين حماس واسرائيل .. نشر 10 آلاف شرطي فلسطيني بغزة

هآرتس: فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية على اسرائيل

إسبانيا: اضراب عام دعماً لغزة ورفضاً لإسرائيل

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

وزير القضاء الإسرائيلي يعتزم دفع مشروع قانون لإلغاء جلسات محكمة نتنياهو

كاتس يأمر بإعداد خطة لتدمير حماس والعودة للحرب حال رفضها خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

رفح

خطة ترامب تبدأ بإعادة إعمار مدينة رفح كونها غير خاضعة لحماس

5440873405776794538

أمريكا تخطط لعرض مكافأت من يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة

ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

كاتس يأمر بإعداد خطة لتدمير حماس والعودة للحرب حال رفضها خطة ترامب

بدء مفاوضات المرحلة الثانية بين حماس واسرائيل .. نشر 10 آلاف شرطي فلسطيني بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية