"النقد" توعز للمصارف ببدء خدماتها تدريجيا في غزة

الخميس 16 أكتوبر 2025 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"النقد" توعز للمصارف ببدء خدماتها تدريجيا في غزة



رام الله / سما /

أوعزت سلطة النقد، للمصارف العاملة في قطاع غزة، بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، وذلك وفقا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية.

وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيجري في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة وفقًا لخطط إعادة التأهيل.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى الاستمرار في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، والمحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، نظرا لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى التزاحم على الفروع.

