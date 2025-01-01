  1. الرئيسية
أمريكا تخطط لعرض مكافأت من يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة

الخميس 16 أكتوبر 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تخطط لعرض مكافأت من يعثر على جثث اسرى اسرائيليين في غزة



غزة / سما /

صرح مستشار أمريكي كبير لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة ستُنشئ على الأرجح "برنامج مكافآت" لمن يُساعد في العثور على جثث الاسرى الإسرائيليين في غزة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لاستعادة أكبر عدد ممكن من الجثث، قائلاً: "لن يُترك أحدٌ خلف الركب".

وفيما يتعلق باستمرار سيطرة حماس، قال إن أموال إعادة الإعمار لن تُستثمر في المناطق التي تسيطر عليها الحركة . ثم تحدث عن القوة الدولية التي سيتم تشكيلها، وقال إنها بدأت في التشكل، وأشار إلى أن العديد من الدول أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى "قوة الاستقرار" - بما في ذلك إندونيسيا .

وأشار إلى إجراء محادثات مع مصر وقطر حول هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالمساعدات، فقال إن هناك "محادثات إيجابية للغاية" تشارك فيها الدولتان، لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وقال: "لن يُجبر أحدٌ سكان غزة على المغادرة". وفيما يتعلق بسيطرة حماس والحروب ضد العشائر في قطاع غزة، قال إن "فكرة إنشاء مناطق آمنة ردًا على تقارير عن إعدامات نفذتها حماس لاقت ترحيبًا حارًا من إسرائيل.

