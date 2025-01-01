حالة الطقس

  1. الرئيسية
غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

