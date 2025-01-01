ترامب يهدد : الجيش الاسرائيلي ينتظر إشارة مني ليعود للحرب وحماس تقضي على العصابات العنيفة بغزة

واشنطن / وكالات /

قالت شبكة سي إن إن عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة مني إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا انهم ينتظرون إشارة منه للعودة للقتال.

واضاف "سأنظر في السماح لنتنياهو باستئناف الأعمال العسكرية إذا رفضت حماس الالتزام بوقف إطلاق النار".

وقال ان تحرير الرهائن من غزة كان أمرا بالغ الأهمية.

واكد ان حماس تتدخل حاليا وتقضي على العصابات العنيفة.

وتابع "سأفكر في ما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها".

واضاف"نبحث في مسألة إعدام حماس فلسطينيين أبرياء وسنكتشف الأمر وقد يكون هناك عصابات".