الاحتلال يعلن استلام الصليب الأحمر جثّتَي رهينتين إسرائيليين

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن استلام الصليب الأحمر جثّتَي رهينتين إسرائيليين



غزة /سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن تسلّم منظمة الصليب الأحمر الدولي جثّتَي قتيلين إسرائيليين.

وأفاد البيان بأن عملية تسلّم الجثتين تأتي في إطار الترتيبات المتفق عليها. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل حول هوية القتيلين أو ظروف وفاتهما.

ويُنتظر أن يتم نقل الجثتين إلى إسرائيل لإجراء الترتيبات اللازمة والتأكد من هويتهما بشكل نهائي.

وقالت كتائب القسام أن "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف".

