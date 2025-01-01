هآرتس: فتح معبر رفح خلال أيام بعد ضغوط مصرية على اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل من المتوقع أن تعيد خلال الأيام القليلة المقبلة فتح معبر رفح، بعد ضغوط مارستها مصر، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق مع حركة حماس.

وأعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أمس، أنه لم يتم السماح بفتح المعبر بسبب عدم وجود خطوات ملموسة من حماس للعثور على جثث الأسرى، إلا أنه منذ ذلك الحين تم إعادة جثث ثلاثة أسرى إضافيين.

وسيتمركز في المعبر قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة المدنيين، على غرار ما جرى خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير الماضي.