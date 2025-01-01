الجيش الإسرئيلي: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نتائج فحص الطب الشرعي أظهرت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس ضمن صفقة تبادل الجثامين لا تتطابق مع أي من الرهائن الإسرائيليين المعروفين.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن الجهات المختصة في معهد الطب الشرعي أجرت فحوصات دقيقة للجثة، وتبين أنها لا تعود لأي من المحتجزين الأربعة الذين أعلنت حماس عن تسليمهم.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الجثمان ومصدره، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف تسليمه أو الخطوات اللاحقة التي ستتخذها إسرائيل في هذا الشأن.