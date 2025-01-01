  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية وتطالب بإدخال المساعدات العاجلة

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية وتطالب بإدخال المساعدات العاجلة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم بلدية غزة إن سكان القطاع يعانون من شح حاد في المياه وصعوبة كبيرة في الوصول إليها، محذرا من أن المعاناة التي عاشها المواطنون طوال العامين الماضيين ستستمر حتى بعد وقف الحرب، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأوضح أن تراكم نحو ربع مليون طن من النفايات في مختلف مناطق القطاع يشكل خطرا بيئيا وصحيا كبيرا، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالآليات والمعدات المخصصة لجمعها ونقلها.

وأشار المتحدث إلى أن البلدية بحاجة ماسة إلى آليات ثقيلة ومعدات تشغيل لإزالة النفايات وإعادة تأهيل البنية التحتية، مؤكدا ضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لتخفيف الأزمة الصحية المتفاقمة في غزة.

#بلدية غزة #غزة #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

بدء مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ

ترامب: حماس أبلغتني انها ستتخلى عن السلاح ولا يزعجني أنها قضت على بعض العصابات في غزة

قرارات الحكومة الفلسطينية ..

رئيس الوزراء الإسباني: اتفاق غزة يجب ألا يكون سببا للإفلات من العقاب

التربية تعلن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة

صحة غزة: 44 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

جثث الرهائن

الجيش الإسرئيلي: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن

إسبانيا: اضراب عام دعماً لغزة ورفضاً لإسرائيل

تسليم جثث

صحيفة: "حماس" ستسلم اليوم 4 جثث إضافية لإسرائيليين

تعيين ضابط في حرس الرئيس عباس مسؤولا عنه ..إسرائيل تلغي قرار اغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات إلى غزة

نتنياهو: على "حماس" نزع سلاحها وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم" كما أكد ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية