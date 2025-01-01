بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية وتطالب بإدخال المساعدات العاجلة

غزة / سما /

قال المتحدث باسم بلدية غزة إن سكان القطاع يعانون من شح حاد في المياه وصعوبة كبيرة في الوصول إليها، محذرا من أن المعاناة التي عاشها المواطنون طوال العامين الماضيين ستستمر حتى بعد وقف الحرب، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأوضح أن تراكم نحو ربع مليون طن من النفايات في مختلف مناطق القطاع يشكل خطرا بيئيا وصحيا كبيرا، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالآليات والمعدات المخصصة لجمعها ونقلها.

وأشار المتحدث إلى أن البلدية بحاجة ماسة إلى آليات ثقيلة ومعدات تشغيل لإزالة النفايات وإعادة تأهيل البنية التحتية، مؤكدا ضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لتخفيف الأزمة الصحية المتفاقمة في غزة.