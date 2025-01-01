  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلامي الحكومي" بغزة: الأولوية في السفر للمرضى والجرحى ونطالب بفتح المعابر فوراً



غزة / سما /

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح ستكون للمرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.
وطالب المكتب في تصريحات صحفية الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً، مؤكداً أن سكان غزة يعانون من شح المياه وصعوبة الوصول إليها نتيجة تدمير البنية التحتية خلال الحرب.

كما دعا المكتب الإدارة الأميركية إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، مشيراً إلى أن المعاناة التي واجهها سكان غزة خلال عامين ستتواصل بعد وقف الحرب بسبب استمرار الحصار.

وأوضح أن في القطاع نحو ربع مليون طن من النفايات تشكل كارثة بيئية تهدد الصحة العامة، مؤكداً الحاجة إلى آليات ثقيلة للتعامل مع النفايات بعد أن دُمرت آليات كثيرة خلال الحرب.

وشدد المكتب على ضرورة إدخال الدواء والمستلزمات الطبية بشكل عاجل لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وطالب كذلك بـتسريع فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية الضرورية التي يعيق الاحتلال دخولها منذ أسابيع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال قتل 190 من الكوادر والأساتذة الجامعيين والمعلمين، كما دمر أكثر من 800 كيلومتر من الطرق في مختلف مناطق قطاع غزة.
 

#المكتب الإعلامي الحكومي #المعابر #السفر

الأكثر قراءة اليوم

بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

بدء مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ

ترامب: حماس أبلغتني انها ستتخلى عن السلاح ولا يزعجني أنها قضت على بعض العصابات في غزة

قرارات الحكومة الفلسطينية ..

رئيس الوزراء الإسباني: اتفاق غزة يجب ألا يكون سببا للإفلات من العقاب

التربية تعلن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة

صحة غزة: 44 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

جثث الرهائن

الجيش الإسرئيلي: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن

إسبانيا: اضراب عام دعماً لغزة ورفضاً لإسرائيل

تسليم جثث

صحيفة: "حماس" ستسلم اليوم 4 جثث إضافية لإسرائيليين

تعيين ضابط في حرس الرئيس عباس مسؤولا عنه ..إسرائيل تلغي قرار اغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات إلى غزة

نتنياهو: على "حماس" نزع سلاحها وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم" كما أكد ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية