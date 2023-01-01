جيش الاحتلال يطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

غزة / سما /

واصل الاحتلال الإسرائيلي، في خارق واضح لإعلان "وقف إطلاق النار"، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة ، حيث أطلقت دباباته النار على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، مساء أمس الثلاثاء، بأن حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 67,913 شهيداً و170,134 مصاباً. وأضافت المصادر أن 44 شهيداً (من بينهم 38 جرى انتشال جثامينهم) و29 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.