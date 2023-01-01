  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس



غزة / سما /

واصل الاحتلال الإسرائيلي، في خارق واضح لإعلان "وقف إطلاق النار"، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة ، حيث أطلقت دباباته النار على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، مساء أمس الثلاثاء، بأن حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 67,913 شهيداً و170,134 مصاباً. وأضافت المصادر أن 44 شهيداً (من بينهم 38 جرى انتشال جثامينهم) و29 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

#جيش الاحتلال #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

بدء مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ

ترامب: حماس أبلغتني انها ستتخلى عن السلاح ولا يزعجني أنها قضت على بعض العصابات في غزة

قرارات الحكومة الفلسطينية ..

رئيس الوزراء الإسباني: اتفاق غزة يجب ألا يكون سببا للإفلات من العقاب

التربية تعلن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة

صحة غزة: 44 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

جثث الرهائن

الجيش الإسرئيلي: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع أي من الرهائن

إسبانيا: اضراب عام دعماً لغزة ورفضاً لإسرائيل

تسليم جثث

صحيفة: "حماس" ستسلم اليوم 4 جثث إضافية لإسرائيليين

تعيين ضابط في حرس الرئيس عباس مسؤولا عنه ..إسرائيل تلغي قرار اغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات إلى غزة

نتنياهو: على "حماس" نزع سلاحها وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم" كما أكد ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية