الصحة العالمية: 15 ألف مبتور أطرافهم واحتياجات طبية عاجلة في غزة

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 15 ألف شخص في قطاع غزة فقدوا أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، في حين يحتاج أكثر من 15 ألفا و600 مريض إلى إجلاء طبي عاجل خارج القطاع.

وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في غزة، مشيرة إلى أهمية إعادة فتح الممرات الطبية للسماح بتقديم العلاج والخدمات الصحية العاجلة للمحتاجين.

وحذرت الصحة العالمية من أن استمرار إغلاق الممرات الطبية يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة المرضى، مؤكدة على الحاجة الملحة لتدخل دولي لتخفيف الوضع الصحي الحرج في القطاع.

