صحيفة: "حماس" ستسلم اليوم 4 جثث إضافية لإسرائيليين

غزة / سما /

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن دبلوماسي ومصدر آخر مطلع، إن حركة حماس أبلغت الوسطاء نيتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد جثامين الرهائن الذين تم تسليمهم إلى إسرائيل إلى 12.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حماس تسليم ما مجموعه 28 جثمانا. وبعد تسليم أربع جثامين يوم الثلاثاء، تبقى 20 في حوزة الحركة.

وقالت حماس إن هناك صعوبات في العثور على الرفات بين الأنقاض بعد عامين من الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل تعتبر ذلك أسلوبا للمماطلة، وتسعى إلى تقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة والإبقاء على معبر رفح مع مصر مغلقا إلى أن يتم تسليم جميع جثامين الرهائن.

وبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، وصلت توابيت يعتقد أنها تحتوي على رفات 4 رهائن إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء عملية التعرف على الهوية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى يومين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس سلمت الجثامين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الثلاثاء، دون الكشف عن هويات أصحابها. وكانت حماس أطلقت يوم الاثنين سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، قبل أن يعودوا إلى إسرائيل بعد 738 يوما من الأسر.