تحذير دولي من «مخاطر بالغة جدا» للذخائر غير المنفجرة في غزة

وكالات / سما/

حذّرت منظمة «هانديكاب إنترناشونال» الثلاثاء من أنّ الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا «هائلا» على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمّر، مطالبة على غرار ما فعلت الأمم المتحدة، بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام.

وقالت آن-كلير يعيش، مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، في بيان إنّ «المخاطر هائلة، والتقديرات تشير إلى أنّ حوالي 70,000 طن من المتفجرات سقطت على غزة» منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. و«هانديكاب إنترناشونال» منظمة غير حكومية متخصصة في إزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

وأضاف البيان أنّ «طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جدا» و«نحن أمام مخاطر بالغة جدا» في أرض «معقدة للغاية» بسبب «محدودية» المساحة في مناطق حضرية عالية الكثافة السكانية.

وفي يناير (كانون الثاني)، قالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إن التقديرات تشير إلى أنّ «5 إلى 10%» من الذخائر التي أُطلقت على غزة لم تنفجر. ومنذ ذلك الحين، تواصل القتال، ولا سيّما بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في منتصف سبتمبر (أيلول) على مدينة غزة. ودخل وقف لإطلاق النار، هو الثالث في الحرب، حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

من جهتها، أشارت دائرة الأمم المتّحدة للإجراءات المتعلّقة بالألغام ردّا على استيضاح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه بسبب القيود التي فرضت خلال العامين الماضيين في القطاع الفلسطيني «لم يكن ممكنا إجراء عمليات مسح واسعة النطاق في غزة». وأضافت الدائرة أنّها وانطلاقا من هذا الواقع لا تملك «صورة شاملة للتهديد الذي تمثّله المتفجرات والذخائر في قطاع غزة».

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن الإثنين أنّ العاملين في المجال الإنساني «تمكنوا من تقييم المخاطر المرتبطة بالمتفجرات على الطرق الرئيسية». وأضافت أنّ دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام تقول إنّه ليس لديها سوى «عدد محدود من المركبات المدرعة في الميدان، مما يعني أنّه يمكننا أن نجري يوميا عددا معيّنا فقط من تقييمات المخاطر المرتبطة بالمتفجرات».

ولفتت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى أنّها «لم تحصل بعد على تصريح من السلطات الإسرائيلية لإدخال المعدات اللازمة» لإزالة الذخائر غير المنفجرة، مشيرة إلى أنّ «ثلاث مركبات مدرعة تقف على الحدود وتنتظر دخول غزة، مما سيسمح بإجراء عمليات أكثر أمانا وعلى نطاق أوسع».