الأورومتوسطي: خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات والذي يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية.

وأوضح المرصد، في بيان له وصل "الرسالة نت"، أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية.

وأضاف "نحن قلقون للغاية من التلويح الإسرائيلي بتقليص المساعدات الإنسانية وعدم فتح معبر رفح بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين".

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

