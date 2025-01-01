الاحتلال يقتحم مجددا منازل أسرى محررين بالضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات في مدن وبلدات مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط استمرار دهم منازل عائلات أسرى فلسطينيين محررين عقب الإفراج عن مئات الأسرى، الإثنين، ضمن اتفاق إنهاء الحرب على غزة.

وأظهرت صور نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تواجد آليات الاحتلال في محيط المجلس التشريعي وسط رام الله.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قدورة ومخيم الأمعري، داهمت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم وهم: مصطفى موسى نواورة، محمد رائد زواهرة، رائد عبد الكريم المذبوح، وزكريا جمال عويضة، بعد تفتيش منازله، على ما أفاد نادي الأسير.

كما اقتحمت القوات بلدة بيتونيا وقرية عارورة ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وطوباس وطمون شمال الضفة، وبيت أمر شمال الخليل، مع استخدام قنابل ضوئية في بعض المناطق.

يذكر أن الاحتلال قد أفرج مؤخرا عن 1968 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، بينهم 250 محكومين بالمؤبد وأحكام عالية، و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب، فيما تم إبعاد عشرات الأسرى المحررين إلى مصر.