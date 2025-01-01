  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم مجددا منازل أسرى محررين بالضفة والقدس

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مجددا منازل أسرى محررين بالضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات في مدن وبلدات مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط استمرار دهم منازل عائلات أسرى فلسطينيين محررين عقب الإفراج عن مئات الأسرى، الإثنين، ضمن اتفاق إنهاء الحرب على غزة.

وأظهرت صور نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تواجد آليات الاحتلال في محيط المجلس التشريعي وسط رام الله.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قدورة ومخيم الأمعري، داهمت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم وهم: مصطفى موسى نواورة، محمد رائد زواهرة، رائد عبد الكريم المذبوح، وزكريا جمال عويضة، بعد تفتيش منازله، على ما أفاد نادي الأسير.

كما اقتحمت القوات بلدة بيتونيا وقرية عارورة ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وطوباس وطمون شمال الضفة، وبيت أمر شمال الخليل، مع استخدام قنابل ضوئية في بعض المناطق.

يذكر أن الاحتلال قد أفرج مؤخرا عن 1968 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، بينهم 250 محكومين بالمؤبد وأحكام عالية، و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب، فيما تم إبعاد عشرات الأسرى المحررين إلى مصر.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : ترامب ونتنياهو ناقشا وقف المساعدات العسكريّة لإسرائيل لكونها عبئًا سامًّا بواشنطن..

بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

ملك الأردن: تلقيت تطمينات من قطر ومصر بتسليم حماس إدارة غزة لهيئة فلسطينية

بدء مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ

قرارات الحكومة الفلسطينية ..

ترامب: حماس أبلغتني انها ستتخلى عن السلاح ولا يزعجني أنها قضت على بعض العصابات في غزة

رئيس الوزراء الإسباني: اتفاق غزة يجب ألا يكون سببا للإفلات من العقاب

الأخبار الرئيسية

تسليم جثث

صحيفة: "حماس" ستسلم اليوم 4 جثث إضافية لإسرائيليين

تعيين ضابط في حرس الرئيس عباس مسؤولا عنه ..إسرائيل تلغي قرار اغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات إلى غزة

نتنياهو: على "حماس" نزع سلاحها وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم" كما أكد ترامب

ترامب: حماس أبلغتني انها ستتخلى عن السلاح ولا يزعجني أنها قضت على بعض العصابات في غزة

بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية