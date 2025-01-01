رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 10 مواطنين في قطاع غزة جراء خروقات إسرائيلية واستهداف العائدين شرق القطاع.

كما أبرزت أيضا، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على أن قمة السلام خطوة هامة ومسار إعادة اعمار غزة أولوية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس: قمة السلام خطوة هامة ومسار إعادة إعمار غزة أولوية

اشتية يسلم وزير الخارجية السويسري رسالة من الرئيس ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

بيان صادر عن الرئاسة حول عمليات الإعدام الميدانية التي تقوم بها حماس في غزة

إصابة مواطنة بالرصاص في قباطية والمتطرف "بن غفير" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مصطفى: جاهزون لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة

ترمب: سأقرر ما أراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين

سانشيز: المسؤولون عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا

753 مليار دولار حجم التكلفة الاقتصادية المقدرة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948

سيليرز يقدر تكلفة إعادة اعمار غزة بـ 70 مليار دولار

*"الأيام":

10 شهداء جراء خروقات إسرائيلية واستهداف العائدين شرق القطاع

الرئاسة تدين عمليات الإعدام الميدانية الـتي تقــوم بهـــا "حمــاس" فـي غـــــزة

مكتـب أممي: اتفاق وقف النار لم ينــه الأزمة بـغــزة

ترمب: "حماس" ستتخلى عن سلاحها وإذا لم تفعل ذلك سنقوم بنزعه

الأمم المتحدة: كلفة إعمار قطاع غزة تتجاوز 70 مليار دولار

إسرائيل تقرر إغلاق معبر رفح وتقليل المساعدات للقطاع

المستوطنون يقطعون أشجارا ويسرقون ثمار الزيتون وقوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات

الحكومة: جاهزون للإعمار، والدعم الدولي يجب أن يكون مساندا لا بديلا

قناة عبرية: ويتكوف يعمل على خرائط المرحلة المقبلة للانسحاب من غزة

مدريد تؤكد: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" يجب أن يحاسبوا قضائيا

*"القدس":

ترمب يعلن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق

9 شهداء في الشجاعية وخان يونس وجباليا

الرئيس: قمة السلام خطوة مهمة ومسار إعادة إعمار غزة اولوية

الأمم المتحدة والصليب الأحمر تطالبان بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات

مستوطنون يحرقون مركبة ويصعدون اعتداءاتهم ضد قاطفي الزيتون