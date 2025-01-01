نتنياهو: على "حماس" نزع سلاحها وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم" كما أكد ترامب

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يأمل في أن تكون المرحلة التالية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس سلمية، لكنه أوضح أن شروط الرئيس دونالد ترامب "واضحة جدًا": على حماس أن تتخلى عن سلاحها وتُجرّد من قدراتها العسكرية، وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم".

وأضاف نتنياهو في تصريحاته يوم الثلاثاء، بعد يوم من الزيارة القصيرة التي قام بها ترامب إلى تل أبيب لإطلاق المرحلة الأولى من خطته للسلام المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي أعلن خلالها أن "الحرب انتهت": "لقد اتفقنا على أن نمنح السلام فرصة."

وأوضح نتنياهو أن المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على نزع السلاح والتجريد العسكري، بعد استعادة الرهائن الإسرائيليين الأحياء.

وقال في مقابلة حصرية مع شبكة "سي بي إس"، أجراها المذيع توني دوكوبيل في تل أبيب:

"أولاً، يجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها، وثانياً، يجب التأكد من عدم وجود مصانع أسلحة داخل غزة، ولا تهريب للسلاح إليها. هذا هو نزع السلاح الحقيقي."

وقال، إن "شروط الرئيس ترامب واضحة جدا: إما أن تنزع حماس سلاحها بالكامل، أو ستجبر على ذلك"، مضيفا: "سمعت ما قاله ترامب، وهو يعني فعلا أن الجحيم سينفجر. آمل ألا نصل إلى هذا، ونأمل أن يتم الأمر بطريقة سلمية، لكننا مستعدون لكل الاحتمالات".

لكن حماس رفضت التخلي عن سلاحها (وفقا للمذيع)، بينما حذر ترامب الثلاثاء قائلاً: "إذا لم تنزع حماس سلاحها، فسنقوم نحن بنزع سلاحها، وسيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف، لكنهم سيتجردون من السلاح."

ورد نتنياهو قائلاً إنه سمع تصريحات ترامب، واصفاً مضمونها بعبارة "ستنفتح أبواب الجحيم"، مضيفًا: "آمل ألا يحدث ذلك. نأمل أن نحقق هذا بطريقة سلمية، ونحن بالتأكيد مستعدون لذلك."

وفي رده على المشككين في نوايا إسرائيل تجاه السلام، قال نتنياهو إن عليهم النظر إلى اتفاقات أبراهام، التي طبّعت فيها إسرائيل علاقاتها مع أربع دول عربية، مضيفًا: "لدينا فرصة لتوسيع نطاق السلام، وهذا سيكون أعظم هدية يمكن أن نقدمها لشعب إسرائيل، وشعوب المنطقة، والعالم بأسره."

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من إعلان ترامب من تل أبيب انتهاء الحرب في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطته ذات العشرين بندا، والتي تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد تم الإفراج عن عشرين أسيرا إسرائيليا مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني، بينما لا تزال جثث أسرى إسرائيليين في انتظار التسليم.