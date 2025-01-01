  1. الرئيسية
حالة الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صافباردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاعطفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

