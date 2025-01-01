  1. الرئيسية
الرئيس: سنكمل طريق قمة السلام بشرم الشيخ لهذه الاسباب ..

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: سنكمل طريق قمة السلام بشرم الشيخ لهذه الاسباب ..



رام الله/سما/

أكد الرئيس محمود عباس أن قمة السلام التي عُقدت برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تمثل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها عالجت بالأساس القضايا الأولية، ووقف إطلاق النار، والأسرى، والمساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي.

وقال الرئيس في مقابلة مع قناة "سبوتنيك" الروسية: "إننا نريد تكملة هذه المسيرة بأمرين هامين: الأمر الأول هو العمل من أجل إعادة إعمار غزة، وهذا شيء مهم ويحتاج إلى جهود دولية وعربية، والأمر الثاني هو السلام… بناء السلام بعد ذلك في مؤتمر دولي يُعقد لهذا الغرض".

