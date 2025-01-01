  1. الرئيسية
بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحبح: “حماس” سيكون لها دورًا في “اليوم التالي” وعناصرها قد يندمجون مع قوات الأمن وترامب لا يعارض حل الدولتين



وكالات / سما/

قال رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، المقرب من الرئيس ترمب والذي حاول التوسط بين حماس والأميركيين، أن عناصر حماس قد يندمجون في المستقبل في قوات الأمن الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة العربية، قال بحبح إن “وجود حماس ودورها أمران مختلفان، وسيتعين على إسرائيل والولايات المتحدة قبول هذا، لأنهما ستكونان تحت المراقبة وتعملان في إطار آلية”.
قال بحبح أيضًا: “إن نزع سلاح حماس يمكن أن يتم بتسليمه لقوة عربية إسلامية. وما فهمته من إدارة ترامب هو أن نزع سلاح حماس يقتصر على الأسلحة الثقيلة، والحركة لا تعارضه “.
وكشف بحبح قائلا أن “الرئيس دونالد ترامب أكد لي أنه لا يعارض حل الدولتين، وأن نتنياهو لن يضم أي جزء من الضفة الغربية “.
وأوضح أن إنهاء الحرب ومنع التهجير هما المرحلة الأصعب في خطة ترامب. موضحا أن موافقة حماس على الخطة جاءت نتيجة ضغوط من الفصائل الفلسطينية، وأن الحركة وافقت على نقل إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراطية. مؤكدا أيضًا أن حماس وافقت على إنهاء الحرب في مارس/آذار الماضي، لكن إسرائيل طالبت باتفاق جزئي.

