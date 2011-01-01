  1. الرئيسية
إسرائيل تفرج عن “أخطر” قائد في “القسام” ومؤسس أول نواة عسكرية للكتائب في القدس..

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شهدت صفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل الإفراج عن محمود عيسى الملقب بـ”أبو البراء” والذي يعتبر “أخطر” قائد في “كتائب القسام”، ومؤسس أول نواة عسكرية للكتائب في القدس.
 يُصنَّف عيسى من القيادات المؤسِّسة للذراع العسكري لحركة حماس في القدس، ويعتبر من أبرز الشخصيات المرتبطة بـ”كتائب القسام”.
بعد الإفراج عنه، وجّه عيسى تحيةً إلى سكان قطاع غزة، وعبّر عن تقديره لقادتها وعناصر المقاومة، مؤكّدًا أن غزة “ستبقى وتنهض لتحي الركام”، واصفًا صمود سكانها بأنه “دروس عزة” للأمة.

وُلد محمود عيسى في 21 مايو 1968 في بلدة عناتا شمال شرق القدس. درس الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أبو ديس. قبل اعتقاله، عمل في المجال الإعلامي، وتولّى إدارة مكتب صحيفة “صوت الحق والحرية” في القدس.

 

انضم إلى حركة حماس في مراحلها الأولى، وكان من أوائل المنضوين في “كتائب القسام” في القدس. أسّس خلية عسكرية عُرفت باسم “الوحدة الخاصة 101″، ركّزت على تنفيذ عمليات أسر جنود إسرائيليين بهدف التبادل.
في ديسمبر 1992، قاد عملية خطف الجندي الإسرائيلي نسيم توليدانو، للمطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين. بعد مقتل الجندي ورفض إسرائيل الصفقة، دخل عيسى في حالة مطاردة استمرت عدة أشهر، حتى اعتُقل في يونيو 1993.

حُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى عقوبات سجن إضافية، ليُعتبر من أصحاب أطول الأحكام في تاريخ السجون الإسرائيلية. على الرغم من تضمينه في مفاوضات سابقة، لم تُفرج عنه إسرائيل في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، وظلت تستثنيه في جولات التفاوض اللاحقة، مشيرة إلى خطورته الأمنية.

 

وبعد أكثر من ثلاثين عامًا في الاعتقال، تم الإفراج عنه في إطار صفقة “طوفان الأحرار 3”.

