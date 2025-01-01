  1. الرئيسية
امن غزة يلاحق مجموعات خارجة عن القانون وميليشيات "تعاونت مع الاحتلال بغزة"

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

نفذت قوة "رادع" تابعة لحركة حماس عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع أسفرت عن إلقاء القبض على من اسمتهم "عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون".

وحسب مصادر أمنية واصلت القوة التحقيق وملاحقة المتورطين وسيطرت على مواقع الميليشيا المسلحة في مدينة غزة ونفذت عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة المدنيين.

وكانت الجهات المختصة أمهلت المطلوبين مدة لتسليم أنفسهم ورفض البعض التسليم فتم التعامل معهم ضمن قواعد الاشتباك حفاظًا على الأمن العام.

وجرت اشتباكات الاحتلال مع عائلة دغمش بحي الصبرة أسفرت عن وقوع قتلي من الطرفين.

ونشر نشطاء صورا لمسلحين ينفذون عملية إعدام لثمانية مواطنين بشارع المغربي بحي الصبرة.

