غزة : اكتمال تبادل الأحياء وبعض الجثامين وشاحنات مساعدات تدخل القطاع..

غزة/سما/

اكتملت في قطاع غزة عملية التبادل بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال

ولم تسجل اي عمليات من القصف الجوي في القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وادخلت إسرائيل عشرات الشاحنات بما فيها غاز الطهي والسولار .

وخرقت قوات الاحتلال وقف اطلاق النار عدة مرات من خلال اطلاق النار على مواطنين عادوا لتفقد منازلهم.

واستشهد المواطن خالد بربخ بإطلاق نار مساء الاثنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة ٦٣ شهيدًا ( منهم ٦٠ انتشال)، ٣٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٧٨٦٩ شهيدًا و ١٧٠١٠٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.