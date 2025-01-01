ترمب لميلوني في شرم الشيخ: هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟

  1. الرئيسية
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:48 ص
أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «جمال» رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني في القمة التي عقدت في شرم الشيخ بشأن غزة، وكانت المرأة الوحيدة المشاركة فيها.

وقال الرئيس الأميركي الذي ترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، في خطاب «ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة».

في الصورة الجماعية التي ضمت نحو ثلاثين من القادة الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم، كانت ميلوني المرأة الوحيدة.

وتابع الرئيس الأميركي البالغ 79 عاماً باحثاً بنظره عن ميلوني «سأخاطر»، وأضاف «أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح».

وقال ترمب «إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا. إنها سياسية ناجحة جداً».

واكتفت ميلوني التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام.

وسبق أن وُجّهت انتقادات لترمب على خلفية إدلائه بتصريحات ذات طابع جنسي.

في سبتمبر (أيلول) ثبّتت محكمة استئناف في نيويورك حكماً صادراً بحقه قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير على صلة بإدانته بالاعتداء عليها جنسياً.

